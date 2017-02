Maria de Filippi è stata ospite de L'intevista, programma di Canale 5 in seconda serata condotto da Maurizio Costanzo. Un viaggio tra l'album dei ricordi, dagli esordi agli affetti, dai programmi che attualmente conduce all'imminente Festival di Sanremo. Ma alla domanda "Che cos'è Gabriele?", Maria si scioglie e si emoziona come solo una mamma sa fare: "Gabriele è una cosa bella, è intelligente, è un ragazzo per bene, pulito, onesto, generoso, ti stupisce ogni giorno di più e penso sarà un bravo padre".