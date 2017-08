Marcuzzi,Ventura, D'Urso: estate agli sgoccioli per le regine della tv

Tra le prime a tornare in pista sarà Federica Panicucci. La conduttrice del mattino preferita dagli italiani si sta godendo le ultime ore di relax al Twiga di Marina di Pietrasanta con Marco Bacini. Prima di tornare a "Mattino Cinque", il programma di punta del day time made in Mediaset Federica ha trascorso una bollente estate all'insegna dell'amore, passando da Forte Dei Marmi alle Maldive e ora di di nuovo in Toscana.



Mara Venier tornerà sul piccolo schermo, a settembre su Canale 5 nella nuova edizione di "Tu si que vales" come giudice popolare. Intanto però bacia il suo "Lillino", ovvero l'amico Lino Banfi sulla spiaggia di Fregene, dopo aver trascorso una spensierata estate nella Repubblica Dominicana, tra le coccole al nipotino Claudio e quelle all'amore della sua vita Nicola Carraro.



E a "Tu si que vales" è attesa anche Belen alla conduzione. Per ora la showgirl argentina di tornare a casa non sembra avere però grande voglia e così eccola negli ultimi scatti da Instagram in Grecia.



E poi ci sono Alessia Marcuzzi, che da Ibiza condivide alcuni scatti con il marito Paolo e mentre torna bambina e costruisce castelli di sabbia, mentre è confermata la sua posizione al timone de "L'Isola dei Famosi". E Maria De Filippi, che sarà ancora una volta la regina del sabato sera di Canale 5: nella giuria di "Tu si que vales", poi in "House Party", "C'è posta per te" e infine del serale di "Amici 17". Tina Cipollari smentisce la crisi con il marito e posta uno scatto da Matera insieme a Simone Di Matteo, nell'attesa di tornare a "Uomini e Donne". Ilary Blasi riaprirà la casa del Grande Fratello Vip da metà settembre per la seconda edizione, mentre Barbara D'Urso ritornerà in daytime sia con "Pomeriggio 5" il 4 settembre sia con "Domenica Live" ma ancora si gode gli ultimi scampoli di questa bollente estate 2017, condividendo uno scatto su Instagram.