Marcuzzi a Verissimo: "SpyBetta, ecco chi è il mio nuovo inviato"

A Verissimo, Alessia Marcuzzi conduttrice de “L’Isola dei famosi”, torna a parlare del ruolo di Stefano Bettarini che quest'anno vestirà i panni dell'inviato. L’ex calciatore, durante un’intervista rilasciata proprio a Silvia Toffanin, aveva già spiegato le ragioni per le quali Alessia nutriva dei dubbi sul suo ruolo, dichiarando: “Le perplessità di Alessia io le ho capite subito. Per lei l’edizione dello scorso anno è stata piuttosto impegnativa, perché c'era tra i naufraghi anche Simona Ventura e non voleva riavere qualcosa che riconducesse ancora a lei”. Diversa la versione di Alessia Marcuzzi: “Non è andata esattamente così. All’inizio non volevo Stefano, per via delle sue esternazioni fatte al ‘Grande Fratello Vip’. Probabilmente quando ci siamo incontrati ha percepito dalle mie parole il mio disagio, il fatto di non voler entrare nelle sue dinamiche famigliari, perché non sono cose piacevoli e lo capisco”. Ma aggiunge: "Poi, però è finita bene. Sono contenta che ci sia, spero solo che non faccia guai”.