Marco sceglie Federica. Le scuse a Giorgia: "Non volevo farti male"

"Fammi vedere i tuoi occhi, che sono la tua fortuna: sono incredibilmente comunicativi". Marco prova a tranquillizzare Federica, che ancora non sa se sarà la sua scelta e si tiene la testa tra le mani. "Anche i miei dovrebbero comunicarti qualcosa... che ho perso completamente la testa per te". Sono queste le parole che chiudono il percorso a "Uomini e Donne" dei due ragazzi ma aprono quello della loro storia d'amore. Ieri Marco Cartasegna aveva detto: "Inutile continuare a restare in televisione quando hai già capito per chi batte il tuo cuore. Se ci resti è perché sei più interessato alla gloria personale che non alle ragazze". Oggi, l’imprenditore milanese ha scelto Federica Benincà che gli ha risposto "sì".

Il tronista non ha comunque dimenticato l'altra ragazza con la quale aveva legato, Giorgia Pisana, alla quale ha dedicato un pensiero: "Mi dispiace di averla ferita".