Marco Predolin: "Voglio rientrare nella casa del Grande Fratello Vip"

Marco Predolin ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a "Verissimo" , dopo essere stato squalificato nell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" . "Mi sono ampiamente scusato e l'ho fatto con gli occhi lucidi. Non conoscevo l'etimologia e il senso del termine 'mannaggia'". Ai microfoni del talk show l'ex conduttore tv dichiara: "Non mi fa piacere essere stato buttato fuori, ma sono felice che sia successo per una leggerezza e non per una cosa seria".

Alla conduttrice Silvia Toffanin ha detto anche: "Io voglio rientrare. Mi piacerebbe che il Gf ipotizzasse qualcosina, magari una settimana premio dentro la casa".



La partecipazione di Predolin al reality rifletteva la volontà da parte dell’ex conduttore di rimettersi in gioco, dopo anni di assenza dagli schermi: “Ho deciso di partecipare al GF anche per soldi, perché non sono ancora tranquillo dal punto di vista economico. La televisione mi ha ridato una forza incredibile, prima ero molto arrabbiato con la tv. Invece adesso vedo la gente come mi accoglie per strada e questo mi dà una grande forza”.



Il concorrente era già finito nell’occhio del ciclone prima della squalifica, a causa delle sue dichiarazioni sugli omosessuali che hanno scatenato molte polemiche: “Come per gli eterosessuali, esistono gay intelligenti e gay stupidi. Quelli frustrati, forse, si sono sentiti tirati in ballo. Io – chiosa – “ho preso in giro la caricatura, l’esasperazione dell’omosessuale”.