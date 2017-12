Marco Predolin: "Malgioglio ha cavalcato la mia presunta omofobia"

Continua lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Marco Predolin che, dal salotto di Pomeriggio Cinque, attacca nuovamente il cantautore siciliano. "Ha fatto tante battute contro di me nella casa cavalcando la storia della mia presunta omofobia, che ovviamente non esiste". Il presentatore spiega a Barbara D’Urso quando sono nati i problemi con Malgioglio: "L’antipatia nei miei confronti è partita quando sono entrato nella casa e gli ho detto che certe frasi non erano carine". Il riferimento è ad alcune dichiarazioni del cantante, che prima di entrare nella casa ha dichiarato in un’intervista di essere "l’unica star del Grande Fratello Vip" e di non conoscere gli altri concorrenti. "Eppure il giorno prima a quelle frasi io l’avevo invitato a Rtl per fare una trasmissione con me, in quell’occasione mi conosceva".