Marco Predolin contro Simona Izzo: “Con la tua lingua biforcuta andrai a pulire i sanitari”

Ci si aspettava un chiarimento invece è arrivato l’ennesimo scontro. Tra Marco Predolin e Simona Izzo la tensione rimane alta e nel salotto di Domenica Live si consuma l’ennesimo round di un match iniziato nella Casa del Grande Fratello Vip. “Sei un conduttore trombato, l’hai detto tu” attacca la Izzo, “hai la lingua biforcuta e andrai a pulire sanitari un giorno” risponde Predolin. Un botta e risposta senza esclusioni di colpi nonostante Predolin fosse entrato in studio con i migliori propositi e chiedendo di evitare “colpi bassi”. Uno scontro che secondo Marco Balestra riporta agli anni ’80 quando “il mondo del cinema guardava quello della televisione con la puzza sotto il naso”. “Io sono very normal people, tu sei una snob, una very important person”, conclude furioso Predolin.