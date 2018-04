Marco Ferri: "L’Isola ti insegna a capire quali sono le cose più importanti della vita"

Marco Ferri, fresco di ritorno in Italia dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, è ospite di Verissimo dove racconta a Silvia Toffanin i suoi due mesi in Honduras. "Il ritorno è stato fantastico, un sogno. Mi sono goduto momenti ad assaporare cose normali come la pasta e il caffè, ed è stato come nascere una seconda volta", racconta il figlio dell’ex calciatore dell’Inter Riccardo Ferri. Parlando della sua vita da naufrago il giovane modello ammette: "È stata un’esperienza unica, l’Isola ti insegna quali sono le cose importanti della vita. Ci sono tanti momenti in cui hai tempo per pensare e i miei pensieri andavano agli affetti veri, a mio padre, a mia madre, alla mia famiglia". Immancabile il commento sulle donne con cui ha condiviso questa esperienza: "Sull'Isola credo che non mi sarei potuto innamorare. Non c'era pane per i miei denti".