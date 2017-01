Marco Fantini, da "Uomini e Donne" alle sfilate di moda

Da " Uomini e Donne " alle sfilate di moda che contano. L'ex tronista Marco Fantini ce l'ha fatta. Durante la f ashion week maschile milanese ha infatti sfilato per Dolce e Gabbana . Il modello ha postato quindi sui social le immagini con gli stilisti e quelle del defilé per condividere con i follower la gioia. Al suo fianco non poteva mancare la fidanzata Beatrice Valli , conosciuta nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi .

Marco e Beatrice si sono innamorati in tv più di due anni fa e da allora non si sono mai lasciati. Tanto che la bella fidanzata non è voluta mancare a un appuntamento così importante. La Valli lo ha accompagnato a Milano per la settimana della moda maschile, dove Fantini è stato uno dei modelli più richiesti e ha sfilato per le griffe più importanti. Per il 24enne è un sogno che si avvera e su Instagram scrive a Stefano Gabbana e Domenico Dolce: "Grazie per la meravigliosa esperienza". E siamo solo all'inizio.