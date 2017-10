Marco Della Noce: "Sono in cura per la depressione che mi mangia da dentro"

Marco Della Noce racconta la sua versione a "Domenica Live". L’ex meccanico della Ferrari diventato famoso sul palco di "Zelig" ha toccato il fondo e ha perso tutto finendo a vivere in un’auto: “Dopo la separazione ho perso tutto. Ho accumulato un debito nei confronti di mia moglie con cui mi sono separato nel 2007 e degli alimenti che le dovevo dare per i miei figli. Purtroppo non sono riuscito a pagare per tempo. Dopo essere rimasto senza casa ho avuto un forte esaurimento nervoso – racconta l’ex comico - e ora sono in cura al Niguarda in psichiatria perché la mia depressione mi mangia da dentro”.



La sua ex moglie, però, controbatte alle sue affermazioni dicendo che è colpa di Della Noce se è finito sul lastrico, affermando che ha perso tutto per colpa del suo stile di vita. “Io non sono stato creduto né da mia moglie né dalla legislatura”. La famosa tutina rossa di Zelig ha poi dato in diretta una buona notizia: “Ora dopo una settimana me la cavo meglio, vivo in un hotel pagato dai miei amici, ma a giorni entrerò in una casa vera donatami da un imprenditore della Brianza con contratto ad usufrutto. Sono felice di questa ondata di solidarietà che mi ha commosso, vivere in strada mi ha fatto scoprire un’umanità che avevo perso”, ha dichiarato l’uomo.