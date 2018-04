Marco Costa: "Oggi si accende il Canale 20"

"Oggi si accende il Canale 20, partiremo stasera alle 19:30, poi ci sarà il kick off di Juve - Real Madrid con la diretta di questa partita e a seguire avremo il post partita. Poi, in seconda serata, avremo in anteprima assoluta una serie tv che si chiama The Girlfriend Experience". Marco Costa, direttore delle reti tematiche Mediaset, presenta così a Mattino Cinque la nascita di "20" il nuovo canale gratuito del Biscione dedicato a film e serie tv come lui stesso spiega: "Sarà un canale dedicato al cinema e alle serie tv con più di 300 ore di serie tv in prima visione, avremo delle prime tv di cinema e altri eventi come otto partite della Coppa del Mondo che Mediaset ha in esclusiva assoluta".