Marco, compagno di Lory del Santo: “Ero con lei durante i momenti di dolore per la morte di Loren”

Marco Cucolo rompe il silenzio sulla vicenda di Lory Del Santo e del lutto che l’ha colpita lo scorso agosto. Il compagno ventiseienne dell’attrice, ora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, in un’intervista esclusiva a Domenica Live, ripercorre le fasi del lutto per la morte del figlio Loren, che aveva solo 19 anni.



Il ragazzo si è suicidato a Los Angeles a causa di una patologia mentale. “Quando ha ricevuto la notizia ero con lei - dice Marco, fidanzato di Lory da 5 anni – le ho giurato che le sarei stato vicino”. Da quel momento in poi, come racconta, avevano deciso di ritirarsi a vita privata, trascorrendo molti momenti da soli, anche per non mettere in difficoltà gli amici. “Lory aveva bisogno di elaborare il suo lutto, per questo non va giudicata se ha deciso di partecipare al Gf”, continua Marco, che poi si commuove rivedendo le foto e i video in cui scherzava con Loren. “Voleva che lo accompagnassi a scuola, che giocassimo insieme ai videogiochi. Era molto legato a me e io a lui” continua Marco. Quella del figlio di Lory Del Santo, che aveva già perso un figlio nel ’91 – Conor, il bambino nato dalla sua relazione con il cantante Eric Clapton -, è una vicenda che ha anche degli aspetti ancora poco discussi.



Marco Cucolo fa chiarezza sulla questione del funerale: “Non è vero che Lory non ha partecipato perché doveva iniziare il Gf, semplicemente il funerale non c’è stato” confessa il ragazzo che conclude dicendo di aver sempre desiderato “essere una famiglia, tutti sotto lo stesso tetto: io, Loren, Devin (l’altro figlio della Del Santo, ndr) e Lory”.