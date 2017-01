Marco Columbro: "Dopo l'aneurisma per la tv sono morto"

Sono passati 14 anni da quando Marco Columbro finì in coma per una emorragia cerebrale. Da allora la vita del presentatore tv è totalmente cambiata. Non solo per i problemi di salute, risolti nel tempo. Ma soprattutto per quelli legati alla carriera, che ha avuto una battuta di arresto. "Per la televisione sono morto. E avrei potuto esserlo sul serio, in effetti. Invece sono vivo e vegeto. Per tutti. Tranne che per la tv", racconta a "Il Giornale".