Marco Columbro, dichiarazione shock: “Gli alieni esistono”

A Mattino Cinque si discute di extraterrestri e dischi volanti. In puntata le testimonianze di Marco Columbro e dell’ufologo Roberto Pinotti. L’attore e conduttore già da tempo crede nell’esistenza degli alieni: “Io credo che un vero alieno non ha bisogno di strumenti tecnologici, può venire da noi in modo astrale – ha dichiarato – noi non siamo gli unici ad abitare in questo condominio, la nostra galassia. Dopo il primo avvistamento negli anni 90 a New York ho fatto un po’ di ricerche e ho scoperto che non sono l’unico a crederlo. Anche Papa Francesco l’ha ammesso dichiarando che Gesù sia un alieno”. Un talk molto forte tanto che gli ospiti in studio si sono molto scaldati, soprattutto l’ufologo Pinotti e Alessandro Cecchi Paone che hanno discusso animatamente sul significato della parola UFO fino all'intervento di Federica Panicucci, intervenuta per cercare di calmare gli animi.