Marco Bocci: “I momenti più belli della mia vita: le nozze con Laura e la nascita dei miei due figli”

“Il giorno in cui mi sono sposato e la nascita di Enea e Pablo”. Non ha dubbi Marco Bocci a rispondere a Silvia Toffanin, quando gli chiede quali sono i momenti più importanti della sua vita. L’attore, che quest’anno ha festeggiato 40 anni, si confessa in una lunga intervista negli studi di Verissimo e dalle sue parole si capisce come la famiglia sia il centro del suo mondo: “Ho bisogno di loro, anche fisicamente non riesco a stargli lontano per più di qualche giorno”. Bocci parla anche del problema di salute che aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan: “È stato un herpes che è arrivato fino al cervello. L’hanno preso in tempo e non ho avuto conseguenze, ma è stato anche un messaggio da parte del mio corpo: ad un certo punto bisogna anche fermarsi”. Ma in questa esperienza Marco ha potuto constatare l'amore della gente: "Non so davvero quanti messaggi mi siano arrivati, è stato emozionante"