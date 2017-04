Marco Bocci giudice ad Amici, il pubblico canta: "Sei bellissimo"

Apparizione da superstar per l'attore Marco Bocci, divenuto celebre per la parte del commissario Scialoja nellla serie tv Romanzo Criminale. Al suo ingresso in studio, è partito subito il coro spontaneo del pubblico, parafrasando la nota canzone di Gianna Nannini: "Sei bellissimo". L'attore umbro, durante la trasmissione, si è dovuto confrontare aspramente con Marco Castoldi, in arte Morgan, in vena polemica contro tutti. Il quinto giudice è stato decisivo, poi, nell'esprimere il suo voto in occasione della terza prova. Il momento più emozionante per lui resta, però, quello del suo ingresso in studio, Bocci non ha potuto che replicare così: "Grazie, grazie davvero, questa non è un'accoglienza che si riceve tutti i giorni".