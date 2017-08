Marco Bocci è di nuovo "Solo", la guerra al crimine non è finita

A metà settembre sarà di nuovo sul set a Palmi, in Calabria, per girare la nuova serie di Canale 5 "Solo". Marco Bocci veste ancora i panni dell'agente sotto copertura Marco Pagani. Come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni", le riprese dureranno 17 settimane e nel cast dovrebbero essere confermati Renato Carpentieri, Peppino Mazzotta e Carlotta Antonelli. La produzione è sempre Taodue.