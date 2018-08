Marco Bocci compie 40 anni e sarà di nuovo "Solo": la seconda stagione della serie tv sta per tornare

Bocci, nella serie, riveste i panni dell'agente sotto copertura Marco Pagani. Il suo compito è quello di raccontare dall'interno una delle più grandi organizzazioni criminali al mondo: la 'ndrangheta calabrese. Pagani si infiltrerà nella 'Ndrina che controlla il porto di Gioia Tauro, il più grande snodo per i traffici illeciti nel Mediterraneo. Il suo nome in codice è semplicemente "Solo".



Solo sarà costretto a muoversi in una zona d'ombra in cui svanisce il confine tra bene e male, tra uomo di Stato e criminale. E dovrà scegliere tra la donna che ama e un nuovo legame fondamentale per il bene della sua missione.



La seconda stagione della serie poi andrà in onda da fine settembre, sempre sui canali Mediaset. Girata in Calabria, tra Scilla, Palmi e Gioia Tauro oltre che nel Lazio, vedrà di nuovo la presenza di Peppino Mazzotta (il celebre ispettore Fazio de "Il Commissario Montalbano") nel ruolo di Bruno Corona, feroce rampollo di una potente famiglia della 'ndrangheta.



Lontanto dal set, l'attore umbro festeggia il compleanno in famiglia e a margine di un video social cinguetta: "E poi tua moglie @laurachiatti82 ti fa trovare il casco di #ayrtonsenna #grazieatuttiragazzi #grazie"