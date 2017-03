Marco Bellavia duro attacco a Paola Perego: "Ha messo fine alla mia carriera tv"

Continua l'ex di Paola Barale, nonché partner di Cristina D’Avena in "Love me Licia", sul suo blog: "Veder la signora Presta, ovvero Paola Perego, piangere in tv alle Iene mi fa ridere perché: in primis, son certo che siano lacrime di coccodrillo; secondo, perché la signora, ai tempi in cui mi faceva fare il suo valletto a Forum, mi scagliò contro talmente tanta rabbia e cattiveria (con sue supposizioni e calunnie gravissime) da stoppare e chiudere definitivamente (nel 2002) la mia carriera tv, iniziata onestamente e ribadisco onestamente, nel 1986".



Senza entrare troppo nello specifico, cerca di spiegare i motivi di attrito: "Inutile raccontare cosa ha fatto e detto. State certi che non si è risparmiata. Ci sono naturalmente testimoni in persona che hanno assistito a tutto. Si può raccontare che si è lavorato male insieme, che il sottoscritto sia meno abile di quanto potesse sembrare o che non fossi sposato con un potente agente tv ma... la cosa che mi piace condividere è che, dopo “scontri” e non incontri, con persone cattive, disoneste e maligne, il riscatto prima o poi vi farà davvero volare. Non mollate mai!".