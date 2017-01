8 maggio 2015 Marco Baldini: "Volevo farla finita, mi ha salvato un barbone" Lo showman racconta i momenti drammatici che ha vissuto un anno fa e confessa di avere ancora tanti debiti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:34 - Senza soldi, pieno di debiti, Marco Baldini si sente "tradito dallo showbiz". Lo showman, ex partner di Fiorello, racconta alla trasmissione radiofonica "La Zanzara" i momenti drammatici che ha vissuto un anno fa quando ha pensato al suicidio: "Tante volte mi è mancato il coraggio. Tranne una in cui mi ha salvato un barbone che voleva rapinarmi. Se metto a posto la mia ex moglie che ha problemi economici per causa mia me ne vado dall'Italia".

"E' una cosa vera - assicura - non è una minchiata alla Baldini. Circa un anno fa mi era partita la brocca, volevo farla finita. Trovo un posto isolato fuori da Roma. Ho preso un tubo (...) collegato allo scappamento della macchina. Mentre sono lì e sto chiudendo il finestrino col nastro isolante, ero molto distante dai centri abitati, mi sono sentito arrivare due cartoni in faccia da dietro, ho ancora le foto con la faccia segnata. Era un barbone che mi voleva rapinare, è stato un pirla perché se avesse aspettato un quarto d'ora poteva tranquillamente rapinare un morto".



Ed stato porprio il barbone a salvarlo: "Mi sono alzato, gli ho tirato anch'io due cazzotti e mi dispiace, vorrei chiedergli scusa perché mi ha salvato la vita. Lui è inciampato ed è caduto in un fosso. Io sono partito subito con la macchina col tubo di scappamento ancora attaccato. Se non ci fosse stato il barbone non sarei qui".



Baldini racconta la situazione disperata in cui si trova: "Sono in uno stato di indigenza totale. Non ho soldi. Un giorno campo con due euro, un altro giorno con cinque. Qualche volta con venti se faccio un lavoro". Marco confessa di avere debiti per mezzo milione di euro: "Ma non sono più di gioco. Raccontano cazzate. Ma il problema è che nessuno mi crede più, lo showbiz che mi ha tradito. Per chi ha pagato, quasi pagato, 5 milioni di debiti in 11 anni 500mila euro non è una grande cifra".