Marco Baldini: "Mi ritiro da tutto, è il mio suicidio artistico"

Stavolta è un addio definitivo. Con un video su Periscope Marco Baldini abbandona la scena pubblica: "Non ho una casa, mezza Roma mi insegue. Mi ritiro per sempre. Basta Facebook, basta Twitter, basta radio e basta televisione". L'ex spalla di Fiorello non è nuovo ad annunci di questo genere per questo puntualizza: "Stavolta lo voglio fare davvero". E spiega i motivi: "Ho provato a cercare di dare un ordine alla schizofrenia che mi circonda ma non ce la faccio".

"Tanto la vita non è questa - continua Baldini - puoi fare un milione di altre cose. Non mi ammazzo, questa decisione non vuol dire morire. Muore il personaggio pubblico, non quello privato".



Marco è convinto di aver pagato per le sue colpe: "C'è gente che ha ammazzato e fa casini immensi e se la vive tranquillamente e io perché non riesco a restituire dei soldi sono finito in mezzo a tutto questo. E' come scontare l'ergastolo per aver rubato una mela. Non ho una casa, non ho mezzi di sostentamento, non ho un mezzo per spostarmi. Ho perso la famiglia e tante altre persone, mezza Roma mi cerca e l'altra metà mi gira le spalle. Sto facendo una vita impossibile e mi sembra di aver pagato. Questo è un po' un suicidio artistico".