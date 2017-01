Marco Baldini chiude con Fiorello via Periscope: "Rottura per motivi umani"

Tra Fiorello e Marco Baldini è rottura. Un sodalizio storico, iniziato nei primi anni 90 a Radio Deejay e proseguito sempre in radio e anche in tv. A confermare la rottura è lo stesso Baldini, in uno sfogo via Periscope. "Molti mi chiedono di Fiorello - ha detto -, ma non ci sentiamo da novembre. La rottura è stata artistica ma prima di tutto umana. Se non ci sono rapporti personali forti non posso lavorare con qualcuno".