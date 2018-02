Marcella Bella: "L’ictus a Gianni e mia madre si è lasciata morire”

Marcella Bella si confessa a Verissimo. Dopo 45 anni di carriera la cantante racconta del suo nuovo disco: "Metà amore metà dolore". "Sarà la prima volta che canterò dopo tanti tanti anni dal vivo in questo tour". Immancabile, però, il ricordo di Gianni Bella, il fratello cantautore colpito di recente da un ictus e di quanto la malattia abbia indotto la loro mamma a lasciarsi morire, di fatto rifiutando il cibo: “Mia mamma si è lasciata morire dopo l’ictus di Gianni. Era diventata anoressica. Non ha accettato che mio fratello non sia più riuscito a parlare. E’ arrivata addirittura a pesare 34 chili e alla fine ha proprio smesso di mangiare e si è spenta come una candela".

Tante le novità nella vita di Marcella: dalla nascita della sua prima nipotina Cassandra ai quasi 40 anni di matrimonio con il marito Mario: "Tutto grazie a Mike Bongiorno - racconta la cantante pensando ai suoi esordi - fu lui a scoprirmi in Sicilia, mi fece fare un provino e poi mi chiamò al telefono per dirmi che andavo bene ma che avrei dovuto togliermi l'accento siculo e la erre moscia, tanto che mi fece fare un corso a Catania da un suo conoscente che mi aiutò a migliorarmi". Un ricordo tenero quello della cantante: "Fu Mike a portarmi al Nord e a cambiarmi la vita, è stato come un secondo papà per me".