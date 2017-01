"Mi sono sposato solo una volta: la mia prima moglie è stato il mio grande amore anche se adesso dobbiamo affrontare delle questioni legali per via dei figli". Inizia così il racconto della vita amorosa di Diego Armando Maradona, famoso tanto sul campo da calcio quanto sulle riviste di gossip. Arrivato a 56 anni, svela a Maurizio Costanzo: "Ora sono tremendamente innamorato, anche se Rocio ha solo trent'anni". Il Pibe De Oro svela anche come ha conquistato la giovane: prima un occhiolino, poi un invito declinato. C'è voluto l'intervento di amico perchè i due iniziassero a frequentarsi sul serio.