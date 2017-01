Maradona a cuore aperto in tv: "Sono stato un padre assente"

Maradona ha confessato apertamente i suoi sentimenti "Sì, sono tremendamente innamorato. Rocio è molto giovane, ha 26 anni. L'ho incontrata per strada ed ho fatto del mio meglio per conoscerla: le ho fatto l'occhiolino, l'ho invitata a mangiare un gelato e lei ha rifiutato, poi ho spiegato ad un amico che questa ragazza mi piaceva moltissimo così siamo andati a mangiare insieme. Con lei sto benissimo ma non voglio avere ancora figli per la troppa differenza di età". Poi però ammette: "Magari un giorno mi sveglio e dico voglio anche un sesto figlio...".



Un ricordo di Napoli: "Continua a essere nel mio cuore perché mi ha dato la possibilità di giocare alla grande competendo con le squadre del nord. Ho fatto cose che altri non volevano fare, ringrazio il sinistro ma anche il mio destro (ride, ndr)". Proprio nel capoluogo campano è nato il suo soprannome, "Prima ero "pelusa" per la folta chioma di capelli. Poi divento el Pibe de Oro per tutto quello che ho fatto, soprattutto perché sono stato acquistato dal Barcellona quando sembrava quasi impossibile. Volevo andar via, non c'erano squadre che potevano comprarmi, il Napoli ha fatto il miracolo...".



In Italia non ci sono stati solo successi, ma ne sono derivati anche problemi, come quello con il fisco: "Gli altri mi facevano il contratto, non io. Quando arrivo in Italia mi tolgono di tutto ma Ferlaino cammina tranquillamente per Napoli, l’ho visto e non capisco perché. Anche Alemao e Careca avevano lo stesso problema perché avevano firmato col Napoli lo stesso contratto ma se la prendono solo con me, se qualcuno mi spiega il motivo mi fa un piacere così risolviamo tutto. Ora stiamo parlando con Equitalia, è impossibile che dopo aver lasciato la vita a Napoli, non possa fare più niente in Italia".



Eccellente il debutto della seconda edizione del talk one to one condotto da Costanzo. La puntata con l'incontro con Maradona ha raccolto ben 1 milione 425 mila telespettatori pari al 13.35% di share, battendo il competito di Rai "Fan Car-Aoke" che si è fermato all'11.09%.