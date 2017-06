Mara Venier vicina all'addio: "Potrei smettere con la tv"

Nell'ultimo anno ha rifiutato diverse proposte lavorative e la parola "pensione" non è un tabù per Mara Venier. La conduttrice veneziana, in un'intervista alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", ha infatti annunciato che potrebbe dire addio al piccolo schermo : "Non mi manca il lavoro in tv, potrei anche aver smesso per sempre. Se capita qualcosa di bello, che mi diverte, allora si fa, altrimenti non ho nessun tipo di frustrazione".

"Ho tante cose che mi riempiono la vita: gli amici, l'attività della moda che mi piace molto" ha continuato. La Venier sa come godersi la vita e trascorre gran parte dell'anno a Santo Domingo con il marito Nicola Carraro.



"Dopo aver fatto tante cose belle, importanti, con il pubblico che ti vuole bene, secondo me arriva un momento nella vita in cui devi saper scegliere, altrimenti si finisce la carriera in un modo non proprio bello" ha dichiarato "Bisogna stare attenti. Non sarei più in grado di fare un programma quotidiano come ne ho fatti in passato, è un impegno che non sarei più in grado di prendere, ormai ho un'età...".