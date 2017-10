Mara Venier in lacrime per la mamma: "Ho desiderato morire con lei"

"Come mi ha amato mia madre credo non mi possa amare nessuno. Da quando non c'è più non sono riuscita a guardarla neanche in fotografia. Non riesco nemmeno ad andare a Venezia, ci sono troppi ricordi".



"Ha sofferto molto, sono stati tre anni terribili. Gli ultimi giorni ho pregato Dio perché la prendesse, non ce la facevo più a vederla soffrire. Quando il medico mi ha detto che era finita l'ho preso per il camice e gli ho detto che doveva farmi andare con lei. Ho desiderato morire e andare con lei" ha raccontato.



L'Alzheimer nel periodo finale l'aveva consumata ("era arrivata a pesare 18 chili") ed è stata una prova ardua da superare anche per Mara: "L'ultimo ricordo bello è stato il giorno del suo compleanno, avevo fatto venire i gondolieri in ospedale a cantare le canzoni veneziane. E' stata l'ultima volta che l'ho vista sorridere".