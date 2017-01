Mara Venier-Francesco Totti, che coppia a "Tu si que vales"!

Un'inedita coppia è pronta ad affiancare la giuria popolare a "Tu si que vales". Mara Venier e il campione del mondo Francesco Totti si alternano sulla poltrona di giudice durante la sesta puntata, in onda sabato 8 novembre in prima serata su Canale 5, per rappresentare il voto popolare spesso determinante per l'esito delle performance.