Mara Venier e la nuova vita in tv: "Maria De Filippi è il mio angelo"

Mara Venier si prepara a un autunno in tv tra il bancone di " Striscia la Notizia " e la giuria di " Tu si que vales ". A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice racconta l'amicizia con Maria De Filippi, che le ha regalato una poltrona nel suo show, aiutandola a superare la morte della madre: "Maria arriva sempre nei momenti importanti della mia vita. Per me è come un angelo", ha detto la Venier, svelando un lato segreto della collega.

"Maria è... Maria. C'è una gran sintonia tra noi, la capisco con un'occhiata. So subito dove vuole arrivare – racconta la Venier - Che professionalmente sia la numero uno nel panorama televisivo lo sappiamo, ma ho anche scoperto un lato umano che lei nasconde che invece è meraviglioso. E' una donna di una umanità straordinaria".



"Maria chiamandomi per le registrazioni del nuovo Tu sí que vales è stata il mio angelo", spiega la Venier, rivelando quanto il lavoro sia stato determinante per affrontare le ultime settimane. "Proprio grazie al lavoro sto ritornando a vivere dopo il periodo più brutto della mia vita: ho perso mia mamma poco più di un mese fa – dice la conduttrice - Nelle prime due puntate che abbiamo registrato ero ancora sotto shock, frastornata dal dolore. Ma presto tornerà la Mara caciarona, quella che si diverte".



Da quando la De Filippi l'ha voluta a Tu sí que vales, Mara Venier sta vivendo una nuova primavera televisiva, che il prossimo autunno la riporterà non solo nella giuria dello show, ma la vedrà esordire a Striscia la Notizia, che condurrà per due puntate.



Il tg satirico sarà la novità della stagione per la Venier, che si alternerà a Christian De Sica, Gerry Scotti e alla De Filippi, e che, a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta di non temere il debutto: "Sono abbastanza tranquilla. Non mi preparo perché più studio, più divento incapace. La mia forza è improvvisare. E poi ci sarà Michelle Hunziker accanto a me, è una persona molto carina – dice - La forza di Striscia sta nel fatto che è una trasmissione divertente ma anche credibile".



Non solo tv nell'immediato futuro della Venier: "Il 3 novembre uscirà per Mondadori il mio libro Amori della zia. E' il racconto della mia vita attraverso i piatti e le ricette che amo cucinare e mangiare".