Mara Venier da ragazzina, una bella brunetta dagli occhi profondi

Gli occhi grandi e profondi, lo sguardo dolce e malinconico. Eccola Mara Venier da ragazzina in una rarissima immagine. Il marito Nicola Carraro ha postato su Instagram una foto in bianco e nero della conduttrice con l'hashtag #quandoeravamogiovani. Allora si chiamava Mara Povoleri , era una adolescente con i capelli neri, e non sapeva ancora che sarebbe diventata la signora della tv italiana.

Proprio in queste ore Mara è stata vittima della solita bufala che spesso colpisce i vip: un sito ha diffuso la notizia che era morta. E la Venier si è giustamente arrabbiata e su Instagram ha attaccato: "Ma non si vergognano?????.......Corriere del Piemonte Vergognatevi domani vi denuncio!!!!!Corriere del Piemonte ti rompo il culo...altro che morta!!!!!".



Dopo la fortunata avventura come opinionista all'Isola dei Famosi, Mara si prepara a una intensa stagione televisiva che la vede protagonista sui canali Mediaset. In questi giorni sta registrando le nuove puntate di "Tu si que vales", il programma di Maria De Filippi che partirà il 12 settembre dove è quarto giudice e presto la vedremo sul bancone di "Striscia la Notizia" accanto a Michelle Hunziker. Nel tg satirico di Antonio Ricci, infatti, si alternerà con Christian De Sica, Gerry Scotti e la stessa De Filippi. E le sorprese potrebbero non finire qui...