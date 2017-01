Mara Venier: "Che spavento, non riuscivo più a camminare"

Per prepararsi alla prova costume, Mara Venier e il marito Nicola Carraro avevano deciso di 'rinchiudersi' in una beauty-farm in riva al lago per un trattamento di salute intensivo. Le conseguenze sono però state dolorose per la conduttrice, come ha svelato in esclusiva a Gente: "Non riuscivo a muovermi. Avevo dolori alla schiena talmente forti e incessanti da poterli paragonare alle doglie del parto".