Mara Venier, buon compleanno alla signora della tv

Nata a Venezia nel 1950, Mara a soli diciassette anni rimane incinta della figlia Elisabetta. "Sono rimasta incinta che nemmeno sapevo come si rimaneva incinta. Ho scambiato la prima cottarella per l'amore e così mi sono sposata. Non è stato un matrimonio felice, ma è un pezzo della mia vita" ha svelato la conduttrice a 'Verissimo'. Negli Anni Settanta raggiunge il marito a Roma, che l'aveva abbandonata per tentare la carriera di attore. Le cose però vanno in maniera inaspettata e "un regista mi chiamò per un film che doveva fare lui. Mi innamorai durante la lavorazione del film e allora fui io a mollarlo". Ma per tutti a Roma diventa la 'stracciarola' perché "nessuno di noi aveva mai una lira, erano tutti film a basso costo. Così apro un negozio di stracci con una mia amica a Campo de' Fiori".

Dal 1984 al 1987 è stata sposata con Jerry Calà, ma i continui tradimenti di lui fanno naufragare il matrimonio. "Quando si toccava il sopracciglio voleva dire che aveva bisogno di libertà, che voleva frequentare altre ragazze. E io come una mamma lo lasciavo andare e poi me lo riprendevo. E' una persona fantastica, ma molto meglio come amico che come marito...". Centrale nella sua vita anche la lunga relazione con Renzo Arbore "è una persona molto importante per me, l'ho amato molto. Ma non siamo riusciti a rimanere amici".



E infine il produttore Nicola Carraro "l'amore della maturità, quello che incontri quando pensi che non ci sarà più amore. Al nostro primo incontro, per presentarsi, mi disse 'ho sentito molto parlare di lei, mi hanno detto che fa una buona pasta e fagioli'. A me, che in quel periodo con 'Domenica In' ero la regina della domenica...".



L'altro grande cambiamento della sua vita è arrivato quest'anno con la morte della mamma, a cui era legatissima: "Convivo con il dolore e cerco di superarlo, facendomi aiutare. C'è Nicola, mio marito, e poi c'è il lavoro. Grazie a Maria e a 'Tu si que vales' che mi fa divertire. Ma la sogno ancora tutte le notti".