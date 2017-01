Mara Maionchi: "Sono stata operata di tumore al seno"

16:56 - E' stata operata il 7 gennaio, dopo che durante una visita si controllo, ha scoperto di avere un tumore al seno. Diretta e ironica come sempre, Mara Maionchi, in un'intervista esclusiva a "Verissimo" sabato 31 gennaio racconta di come sta affrontando la malattia: "Bisogna cercare di dire normalmente una parola che fa tanto paura a tutti: cancro. Facendo un esame di controllo il mio medico ha riscontrato che c'era qualcosa sia nel seno destro sia in quello sinistro".

"Il primo momento, quando te lo dicono, è veramente difficile - racconta Mara - Il pensiero diventa quasi ossessivo. Poi, quando inizi a frequentare le persone che conoscono il problema, soprattutto i medici e gli infermieri, capisci che ci sono spesso alte probabilità di guarigione".



A Silvia Toffanin che le chiede con che stato d'animo abbia affrontato l’intervento, risponde: "Sono stata operata il 7 gennaio e ovviamente avevo fifa ma, sapevo che l’intervento avrebbe potuto modificare la mia vita futura, per cui l'ho affrontato con un senso di liberazione. Il terzo giorno sono uscita dall'ospedale e al lunedì ero già al lavoro, per non pensarci troppo". Mara non nasconde nulla sulla malattia e con grande franchezza spiega: "I miei tumori erano maligni ma, fortunatamente, i linfonodi erano liberi. Adesso devo aspettare gli esami definitivi e poi dovrò fare un periodo di radioterapia, come da protocollo".



Sempre battagliera, coglie l’occasione per dire: "Ho deciso di raccontare la mia esperienza per dire che la prevenzione è fondamentale, soprattutto per le donne giovani. E' importante sottoporsi almeno una volta all'anno ad un esame di controllo". La nota produttrice discografica ammette di avere paura: "E' la prima volta che provo una paura così grande. Ma passerà e me la dimenticherò. Io spero che me la cavo".



