Mara Maionchi, 75 anni senza peli sulla lingua

I suoi giudizi netti e coloriti e quel "Per me è no!" diventato tormentone di uso comune le hanno dato una popolarità che forse nemmeno immaginava di poter raggiungere. Per Mara Maionchi , la televisione e il mondo dei talent hanno rappresentato una sorta di seconda vita dopo una carriera da leonessa della discografia, dove ha scovato un cavallo di razza come Gianna Nannini e ha aiutato a crescere cantautori come Vasco Rossi, Fabrizio De Andrè, Mango, solo per citarne alcuni.

GLI INIZI - Bolognese, nata il 22 aprile 1941, la Maionchi comincia da segretaria dell'ufficio stampa della Ariston Records, nel 1967, un anno dopo essersi trasferita a Milano. In breve diventa responsabile della promozione e cura artisti come Ornella Vanoni e Mino Reitano. Nel 1969 approda alla Numero Uno di Mogol e Battisti, poi passa alla Ricordi nel 1975 dove è responsabile editoriale. E' qui che la carriera di Mara Maionchi da produttrice discografica spicca il volo.



"IL SALERNO" - E' in questi anni che incontra Alberto Salerno, paroliere, figlio d'arte, che sposa nel 1976 (hanno due figlie, Giulia e Camilla) e con il quale inizia un sodalizio che dura ancora oggi nel privato come sul lavoro, e che li porterà a fondare nel 1983 la loro prima etichetta, la Nisa, più o meno nello stesso periodo in cui la Maionchi diventa direttore artistico della Fonit-Cetra. Nel 2006, sempre con il marito, che affettuosamente chiama sempre "il Salerno", fonda una seconda etichetta discografica, la Non ho l'età, che punta su giovani talenti.



LA TELEVISIONE - Dopo aver prodotto i primi tre album di Tiziano Ferro, nel 2008, la televisione va a bussare alla porta di Mara Maionchi, che accetta di diventare giudice dell'edizione italiana del talent "X Factor". E' la svolta. La discografica resta dietro al bancone per 4 edizioni, lo abbandona per altre esperienze televisive, come concorrente ("Let's Dance", su Canale 5, nel 2010) e ancora come coach ("Amici" di Maria De Filippi, per due edizioni dal 2011 al 2013 e Io canto, 2013), salvo tornare nel 2015 come conduttrice nel talk legato al programma, "Xtra Factor".



LA "GIUNGLA" DI 105 - Nel 2014 debutta da conduttrice radiofonica al fianco di Gianluigi Paragone e la speaker Ylenia in "Benvenuti nella giungla", in onda dal lunedì al venerdì su Radio 105.



IL CANCRO - Un anno fa, Mara Maionchi confessò di essersi operata al seno per rimuovere un cancro. Un'esperienza che ha poi raccontato come piace a lei: con la solito ironia e senza peli sulla lingua.