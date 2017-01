Manuela Arcuri torna sul set con il piccolo Mattia

Sono partite a Fregene le riprese della fiction "Il bello delle donne... qualche anno dopo", che andrà in onda su Canale 5 in autunno. Tra le protagoniste c'è anche la Arcuri, nei panni di una parrucchiera romana alle prese con un fidanzamento complicato. Manuela aveva scelto di mettere in pausa la sua carriera dopo la nascita del primo figlio, ma ora è pronta a tornare dal suo pubblico.

Anche al lavoro la priorità per lei è essere una mamma presente e attenta. "Mattia è l'amore della mia vita. E' talmente tanto il trasporto e l'amore che si prova per il bambino che tutto il resto passa in secondo piano" ha confidato a Verissimo "Anche la proposta di matrimonio non è arrivata. Ci stiamo dedicando a crescere Mattia, le nozze per il momento possono attendere".