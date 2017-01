Malore: Claudio Lippi in ospedale

Doveva condurre insieme ad Amadeus e Rocco Papaleo "L'anno che verrà", show televisivo di fine anno su Raiuno, in diretta da Matera. Invece Claudio Lippi è stato ricoverato in ospedale ed è rimasto oltre 24 ore in osservazione dopo un malore che lo ha colto in albergo, nel pomeriggio di San Silvestro, poco prima di recarsi sul luogo dello spettacolo.