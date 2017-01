Malin Akerman, dai "Watchmen" agli intrighi di soldi e sesso in tv

Bionda, sensuale, ammaliatrice. Malin Akerman svela il suo lato hot nella nuova serie tv della Cbs di cui è protagonista. Tra intrighi di sesso e tanti soldi, in "Billions" la bella ex modella e attrice di origini svedesi veste i panni Lara Axelrod, moglie del finanziere miliardario Bobby Axelrod. Le scene hot stanno facendo il giro della Rete perché la star ormai ha smesso i panni dello Spettro di Seta in "Watchmen".