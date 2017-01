Maitland Ward, per "Star Trek" una schiava di Orione tutta curve

La passione per tutto ciò che riguarda il mondo della fantasia e del fumetto è ormai certificata da tempo. Così come quella per il nudo. E allora l'attrice di soap Maitland Ward non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione data dal "Comic Con" di San Diego. Eccola quindi in versione schiava di Orione, personaggio da Star Trek. E per completare si è lasciata immortalare mentre il suo corpo veniva colorato di verde.