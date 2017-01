Maitland Ward conturbante in lingerie

12:48 - Per Maitland Ward ogni occasione è buona per dare scandalo. L'attrice 38enne si è fatta conoscere nella soap opera "Beautiful" negli Anni Novanta, quando vestiva i panni di Jessica Forrester, ed è tornata a lavorare per la tv nel 2007 con "Febbre d'amore". Da allora i ruoli per lei scarseggiano, così ha pensato di far parlare di sè mostrandosi spesso senza veli. L'ultima trovata è lo shooting "Terror Chic" scattato a Los Angeles.

Mutandine color carne, niente reggiseno, pellicciotto che copre a malapena il seno, Maitland si lascia immortalare in pose conturbanti. D'altronde l'attrice ama mostrarsi nuda e non ne fa mistero. Riuscendo così a calamitare l'attenzione su di sè, nella speranza di riuscire ad ottenere un altro ruolo in tv o al cinema. Ce la farà?