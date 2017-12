Mai Dire GFVIP: una settimana movimentata per Aida e Daniele

Con una nuova puntata di Mai Dire Grande Fratello Vip, la Gialappa's Band svela i retroscena più divertenti della settimana dei due finalisti durante la loro permanenza nella SPA del reality.. completamente soli! I protagonisti sono infatti Aida Yespica e Daniele Bossari che, dopo aver scoperto di non essere definitivamente eliminati dal gioco, sono stati rinchiusi in una casa creata appositamente per loro.

Il conduttore, però, sembra aver avuto qualche difficoltà a resistere alla bella venezuelana e.. il trio più divertente della TV lo ha scelto come nuovo bersaglio!