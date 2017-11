Mai dire GFVIP: Una ceretta per Lorenzo Flaherty

Come ogni settimana, il famoso trio della Gialappa's Band ci racconta puntualmente e ironicamente ogni avvenimento della casa più spiata d'Italia nel loro programma Mai Dire Grande Fratello Vip, in onda ogni mercoledì su Italia1. Anche questa volta non poteva mancare un divertente video su Cristiano Malgioglio che non si lascia mai sfuggire l'occasione di improvvisare siparietti comici. Infatti, durante un pomeriggio all'interno della SPA del reality, si è offerto lui stesso di fare una ceretta a Lorenzo Flaherty e... vi lasciamo immaginare le conseguenze.