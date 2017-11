Mai Dire GFVIP: I tutorial di Cristiano Malgioglio

La Gialappa's Band torna con una nuova puntata di Mai Dire GFVIP, in onda ogni martedì in seconda serata su Italia1. Nel mirino del trio più simpatico della TV ci sono ancora una volta Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon. Il paroliere, uno dei protagonisti assoluti ormai in questa edizione di Grande Fratello Vip, riesce sempre a trascinare i suoi compagni di gioco in attività molto divertenti che fanno spesso divertire il pubblico da casa: questa volta tocca a Raffaello, costretto ad imparare l'arte dello spettacolo attraverso alcuni tutorial un po' bizzarri.