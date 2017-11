Mai Dire GFVIP: i simpatici scherzi dei vip a Tonon

La Gialappa's Band torna con una nuova puntata di Mai Dire GFVIP, in onda ogni martedì in seconda serata su Italia1. Nel mirino del trio più divertente della TV ancora una volta c'è Raffello Tonon, sempre più bersagliato dai suoi compagni d'avventura che non perdono mai occasione di prendersi gioco di lui con simpatici scherzi. In particolare, Luca Onestini sembra divertisi molto con l'opinionista, il quale molte volte perde la pazienza ma allo stesso tempo sta al gioco.