Mai Dire GF Vip: Giulia De Lellils e il suo avventuroso inglese

I partecipanti alla Casa più famosa d'Italia non smettono di intrattenere con le gag e gli strafalcioni più disparati. In questa clip di Mai dire GF Vip veniamo a conoscenza di stravolgimenti storici e linguistici, come la provenienza di Cristoforo Colombo o l'autore del Commissario Montalbano, ma non viene risparmiato nemmeno il cinema. Sapevate quale lavoro faceva Ugo Tognazzi prima di affermarsi come attore? Nella casa hanno la risposta anche a questo. In una escalation di risate, seguita da un malinconico Cristiano Malgioglio, il video si chiude con una imperdibile performance linguistica da parte dell'influencer Giulia De Lellis.