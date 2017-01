Magnum P.I., in arrivo il sequel e questa volta ad investigare sarà la figlia

Buone notizie per i fan delle serie tv degli anni Ottanta. Il network ABC starebbe preparando un atteso ritorno, quello di Magnum P.I. Il sequel della celebre serie interpretata da Tom Selleck e le cui 8 stagioni furono trasmesse in Italia dal 1982 al 1990, dovrebbe avere al centro della storia la figlia del protagonista originale Lily "Tommy" Magnum, ex soldatessa della marina militare, che decide di intraprendere la carriera di investigatrice privata come il padre.