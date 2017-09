Madonna e Sting, la musica si riaccende su Canale 5 con due prime assolute

Venerdì 8 settembre la musica si riaccende su Canale 5 con due prime tv assolute: in prima serata l’inedito concerto di Madonna a Sydney, ultima tappa del suo "Rebel Heart Tour", e in seconda serata un esclusivo film documentario per scoprire la vita di Sting che "Tra musica e libertà" racconta 40 anni di carriera.