Madonna a Verissimo: "Sono una donna italiana, ecco come amo"

16:35 - "Se ho mai vissuto un amore come quello che canto in 'Living for love'? Certamente, come potrei scriverne se non lo avessi sperimentato". Queste le parole dell'icona mondiale della musica pop Madonna, in una lunga intervista rilasciata a Verissimo, sabato 14 marzo alle 16.30 su Canale 5, in occasione del lancio del suo ultimo album "Rebel Heart". E sottolinea: "Sono una donna italiana".

Ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffanin, Madonna dichiara: "Sono una donna italiana. Quando amiamo abbassiamo la guardia, ci buttiamo nelle braccia del nostro amore, ci abbandoniamo e non sentiamo gli allarmi, l'amore è una lotta tra il buio e la luce... l'amore è tutto". E parlando del nostro paese, confida: "Mi piace venire in Italia ad esibirmi, perché amo tanto i miei fans italiani, tenetevi pronti".



