Lutto a "Downton Abbey", morto il fidanzato di Michelle Dockery

Tragedia per Michelle Dockery, star della celebre serie tv britannica "Downton Abbey". Il suo fidanzato 34enne John Dineen, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro in un ospedale di Cork, in Irlanda. L'attrice inglese, che si trovava in tour negli Stati Uniti per promuovere la serie, è subito rientrata per stare al fianco del compagno nelle ultime sue ore di vita.