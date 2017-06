Luisa Corna canta e dedica al padre il suo "Angolo di cielo"

Sospesa tra sogno e realtà, passato e presente. Luisa Corna torna al primo amore, la musica. E lo fa lanciando il nuovo singolo, " Un Angolo di cielo ", di cui Tgcom24 offre in esclusiva il video . Girato a Palazzolo sull'Oglio, dove è nata, le immagini ripercorrono i luoghi in cui ha vissuto l'infanzia con un pensiero particolare, al padre che non c'è più: "Grido liberamente a mio padre tutta la mia gioia di donna realizzata".

Il brano è scritto dalla stessa artista in collaborazione con Marco Colavecchio, Michele Pio Ledda, e Gabriele Oggiano, mentre la regia del video è di Cristiano Mondini e il montaggio a cura del TRK Studio. Da qualche anno la Corna ha scelto di dedicarsi alla musica, scrivendo e interpretando brani che la rappresentano.

"Angolo di cielo" è un brano intenso che esprime il desiderio di voler rendere partecipe della sua vita attuale il padre scomparso, rivolgendo a lui in un grido di gioia per poter condividere, nonostante la sua assenza, il suo presente di donna realizzata in un solido legame sentimentale. "Penso spesso a mio padre, scomparso alcuni anni fa - sottolinea Luisa - Mi manca il fatto di non poter condividere con lui la mia quotidianità e le evoluzioni della mia vita. Quando se n'è andato mi ha lasciato un vuoto incolmabile che solo con la musica sono riuscita a mascherare ma che è rimasto sempre, in fondo, latente e inespresso. Sono convinta che la musica sia la più alta espressione di condivisione e ci permette di entrare in contatto anche con chi ci è lontano".