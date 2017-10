Luisa, adottata, cerca la verità su Facebook: "Mamma dove sei?"

A Pomeriggio Cinque la storia di Luisa, 29 anni, che attraverso un appello su Facebook sta provando a rintracciare la sua madre biologica, dopo aver scoperto di essere stata adottata. La ragazza nasce nell’ospedale di Montebelluna, nel marzo del 1988. Da piccola chiede alla mamma: “Vengo dal tuo pancione?” Lei le risponde: “No, tu eri nel pancione di un’altra donna”. Da allora Luisa cerca disperatamente di ritrovare la donna che l’ha messa al mondo, sempre sostenuta in questa ricerca dai suo genitori adottivi. “Penso che sia naturale per chi è stato adottato cercare di recuperare quel tassello mancante della sua vita. Per questo l’ho sempre incoraggiata”, racconta ai microfoni di Pomeriggio Cinque la madre adottiva di Luisa. “Voglio che la mia madre naturale sappia che non ce l’ho con lei per avermi lasciata in ospedale dopo la nascita, anzi voglio ringraziarla perché magari non poteva mantenermi e allora mi ha dato la possibilità di vivere una vita migliore”, aggiunge Luisa.